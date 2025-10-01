В Новороссийске 1 октября проверят системы оповещения

Сегодня, 1 октября, в 10:30 и 10:40 в Новороссийске прозвучат сирены и сообщения через громкоговорители. По всей России пройдет плановая масштабная проверка систем оповещения населения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«Перехват местных теле-радиотрансляций будет производиться в 10:33 на телеканале “Новороссийск“ и радио “Новая Россия“, перехват телевизионных каналов первого мультиплекса будет производиться в 10:43», — заявил глава города.

Жителям напоминают, что, услышав сигнал сирены, необходимо сохранять спокойствие, включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение.

Екатерина Голубева