В Ростовской области возобновила работу поврежденная БПЛА школа-интернат

Получившая повреждения в результате атаки БПЛА в ночь на 10 сентября Матвеево-Курганская специальная школа-интернат, с 1 октября возобновила учебный процесс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство образования региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из-за падения осколков БПЛА в здание интерната были эвакуированы 73 ребенка и воспитатели, легкие ранения получили двое работников учреждения. В школе были повреждены дверь запасного выхода и остекление.

Все поврежденные конструкции восстановлены. Учебный процесс продолжается в штатном режиме.

Наталья Белоштейн