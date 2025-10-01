Бренд косметики Dzen Slavny Dom планирует перенести производство в Ростовскую область

Косметический бренд Dzen Slavny Dom планирует переехать к 2027 году в Ростовскую область. Сейчас все мощности располагаются в Татарстане и Новосибирске. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на основателя бренда Марию Рылову.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Первый этап переезда — организация сецентрической лаборатории, где разрабатываются и тестируются составы. Далее на месте организуют линию розлива, укупорки и этикетировки косметики.

Бренд Dzen Slavny Dom зарегистрирован в Ростовской области в феврале 2025 года. На территории региона организована логистика и складское хранение готовой продукции. Однако в Татарстане и Новосибирске есть возможность использовать услуги лабораторий и гибко подбирать поставщиков, поэтому производство располагалось именно там.

Объем инвестиций в перенос производства не раскрывается. Предварительно, вложения в запуск одной производственной линии «полного» цикла составит порядка 100 млн руб. Объем производства – не менее 1000 т ежемесячно.

Мария Хоперская