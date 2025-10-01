Полицейский из Свердловской области признан лучшим стрелком в России

Заместитель командира отдельного взвода охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых отдела полиции из Серова (Свердловская область) Леонид Красильников признан лучшим стрелком на всероссийском конкурсе профмастерства среди сотрудников охранно-конвойной службы территориальных ОВД. Об этом сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Леонид Красильников

Фото: предоставлено начальником пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых

На соревнованиях старший лейтенант Красильников показал высокие результаты в стрельбе из пистолета Макарова, набрав 38 баллов из 40 возможных. Стрельба велась по неподвижной мишени с расстояния 10 м. Ранее он также занимал призовые места, имеет звание «специалист 1 класса». «Наш коллега из Серова при отстаивании чести свердловского гарнизона, образно выражаясь, на каждом этапе состязаний дрался как лев. Это настоящий снайпер, первоклассный бегун, преодолевший дистанцию в 1 км за три минуты и 10 секунд, а также еще и ас рукопашного боя, на отлично выполнивший пять приемов, 26 раз подтянулся на турнике»,— рассказал полковник Горелых.

В конкурсе участвовали 16 специалистов из разных регионов России. В течение двух дней участники проходили испытания по физической, служебной и огневой подготовке, а также сдавали экзамены по оперативно-служебной деятельности и знанию нормативной базы, решали ситуативные задачи. В личном первенстве жюри признало Леонида Красильникова победителем в трех номинациях, а в общем зачете он занял третье место. С турнира он привез три диплома, грамоту и памятный подарок — телевизор.

Ирина Пичурина