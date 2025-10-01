На Ставрополье осенний призыв пройдет с использованием электронных повесток

Осенний призыв на срочную службу в Ставропольском крае, который начался 1 октября, будет проходить с использованием электронных повесток. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Электронные повестки позволят призывным комиссиям предоставлять отсрочки от военной службы без личной явки призывников. Однако бумажные повестки по-прежнему будут считаться юридически значимыми.

Кроме того, с 1 октября решение о призыве будет действовать в течение года. Если призывник не сможет служить в текущем году, его отправят на службу в следующем призыве.

Осенний призыв в Ставропольском крае продлится с 1 октября по 31 декабря. Срок службы останется прежним — один год.

Наталья Белоштейн