В Крыму планируют засеять более 526 тысяч га озимыми

Аграрии Крыма приступили к севу озимых зерновых культур. Под пшеницу, рапс и кориандр в этом году отведено более 526 тыс. га, сообщает в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

По данным министерства сельского хозяйства Республики Крым, засеяно 8,6 тыс. га, что составляет 1,6% от запланированной площади. Для осенней посевной кампании под урожай 2026 года хозяйства республики располагают более чем 5,6 тыс. тракторов и порядка 2,1 тыс. единиц рабочей посевной техники.

Первыми начали работу фермеры Красноперекопского, Джанкойского, Раздольненского, Симферопольского и Сакского районов. Самые большие площади для посева зерновых находятся в хозяйствах Красногвардейского, Джанкойского и Ленинского районов.

Завершить сев озимых культур планируется до 20 ноября 2025 года. По словам Сергея Аксенова, средств и сил для выполнения работ в установленные сроки достаточно.

Алина Зорина