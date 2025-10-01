В Адыгее новый корпус «Красногвардейского молзавода» откроют в 2027 году

В Адыгее планируют построить новый производственный корпус «Красногвардейского молочного завода», запуск которого намечен на 2027 год. Об этом пишет «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу министерства экономического развития и торговли региона.

Проект предусматривает возведение здания с мощностью приемки до 350 т молока-сырья и переработкой до 250 т продукции в сутки. По данным ведомства, площадь застройки составит 5,3 тыс. кв. м, объем инвестиций — около 1,1 млрд руб. Соглашение о реализации проекта было подписано на Кавказском инвестиционном форуме в 2025 году.

На предприятии планируется создать порядка 150 новых рабочих мест. Власти подчеркивают, что расширение производства позволит увеличить выпуск традиционного адыгейского сыра и укрепить позиции региона в переработке молочной продукции.

По данным «СПАРК», ООО «Красногвардейский молочный завод» зарегистрировано в селе Красногвардейское в 2008 году. Компания занимается производством молочной продукции, ее директором является Мурат Тлюстангелов. По итогам 2024 года предприятие получило чистую прибыль в 550 млн руб., а выручка составила 6,6 млрд руб.

Глава республики Мурат Кумпилов отметил в своем Telegram-канале, что производство и переработка молока остаются одним из ключевых направлений агропромышленного комплекса Адыгеи, а модернизация таких предприятий способствует росту экономики региона.

Анна Гречко