За полгода Роспотребнадзор забраковал треть рыбной продукции на Среднем Урале

В первом полугодии 2025 года специалисты Роспотребнадзора по Свердловской области проверили более 1,6 тонн рыбной продукции, из которых 500 кг были забракованы, сообщили в ведомстве.

Продукция не соответствовала нормативным требованиям, имела нарушения маркировки, отсутствовали документы, подтверждающие ее качество и безопасность. Были выявлены случаи истечения сроков годности и явные признаки недоброкачественности.

Проверки охватили 58 предприятий, занимающихся производством и оборотом рыбной продукции. У 34% из них зафиксированы нарушения. В результате был составлен 31 протокол об административных правонарушениях и наложены штрафы на сумму более 1 млн руб. Забракованная продукция изъята из оборота, а предприятиям даны предписания об устранении нарушений и разработке мер по предотвращению вреда.

Кроме того, в первом полугодии проведено более 4,8 тыс. профилактических мероприятий, включая консультирование и информирование производителей и продавцов, которые в том числе занимаются реализацией продукции водных биоресурсов, по вопросам соблюдения обязательных требований.

Ирина Пичурина