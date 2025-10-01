На Дону в крупной партии подсолнечника нашли семена амброзии полыннолистной

На складе в Красносулинском районе Ростовской области в партии подсолнечника (700 т) нашли семена опасного карантинного объекта — амброзией полыннолистной. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Любашенко Фото: Валентина Любашенко

Юридическому лицу будет объявлено предостережение и предложено принять меры по соблюдению обязательных требований. Партию подсолнечника собственник направил на переработку на предприятие, где карантинные объекты лишают жизнеспособности.

Основная биологическая и технологическая вредоносность амброзии полыннолистной заключается в мощных надземной массе и корневой системе. Плодородие почвы таким образом резко снижается. Наиболее часто от амброзии страдают яровые хлеба и пропашные культуры.

Мария Хоперская