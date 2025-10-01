В Сириусе загорелся частный дом на улице Фигурная

На федеральной территории Сириус утром 1 октября произошло возгорание жилого дома. Пожар распространился на площади около 30 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

По данным Сочинского пожарно-спасательного гарнизона, сообщение о пожаре поступило в 08:07. Уже через минуту на место выехали подразделения МЧС России. В 08:13 первые расчеты прибыли к дому на улице Фигурной и подтвердили возгорание.

К тушению привлечены восемь пожарных и две единицы техники. Подробности о происшествии уточняются.

Мария Удовик