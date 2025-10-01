Расходы жителей Ростовской области на аналоги «Оземпика» выросли в четыре раза

По итогам восьми месяцев 2025 года в Ростовской области через аптеки и в рамках госзакупок реализовали 102 тыс. упаковок препаратов на основе семаглутида. Это на 354% больше показателя прошлогоднего периода — 22,5 тыс. Общие расходы на эти препараты сотавили 566 млн руб. (+349%). Об этом ссобщили в «РБК Ростов» со ссылкой на DSM Group.

Бренд «Семавик» вырос в денежном выражении на 283% (319,7 млн руб.), а продажи упаковок увеличились на 243% до до 54,6 тыс. Препарат «Квинсента» реализовали в количестве 23,2 тыс. упаковок (+282%). Траты жителей Ростовской области составили 123,7 млн руб. Показатели выросли на 273%.

Реализация «Ребелсас» и «Оземпик» упала на 96% и 97% соответственно, а траты снизились более чем на 90%.

Мария Хоперская