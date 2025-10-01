Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Светло и сухо: метеоусловия в Петербурге останутся стабильными 1 октября

В среду, 1 октября, погоду в Петербурге продолжит формировать обширный антициклон, сохраняющий преимущественно солнечную и сухую погоду с дневной температурой, близкой к климатической норме. Такой прогноз дал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Воздух в Северной столице прогреется до +10…+12 градусов, в Ленинградской области — до +8…+13 градусов. Ожидается северо-западный скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление снизится до 777 мм рт. ст., что все еще существенно выше нормы.

В четверг, 2 октября, без осадков, ночью — 0…+2 градуса, днем — +10…+12 градусов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербуржцев предупредили о риске загрязнения атмосферы 1 октября.

Артемий Чулков

