Светло и сухо: метеоусловия в Петербурге останутся стабильными 1 октября
В среду, 1 октября, погоду в Петербурге продолжит формировать обширный антициклон, сохраняющий преимущественно солнечную и сухую погоду с дневной температурой, близкой к климатической норме. Такой прогноз дал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Воздух в Северной столице прогреется до +10…+12 градусов, в Ленинградской области — до +8…+13 градусов. Ожидается северо-западный скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление снизится до 777 мм рт. ст., что все еще существенно выше нормы.
В четверг, 2 октября, без осадков, ночью — 0…+2 градуса, днем — +10…+12 градусов.
