Экс-министр обороны Британии выступил с угрозами в адрес Крыма

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время Варшавского форума по безопасности выступил с угрозами в адрес Республики Крым. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Мы должны помочь Украине получить средства дальнего действия, чтобы сделать Крым непригодным для жизни. Нам нужно лишить Крым жизни»,— заявил экс-министр.

По его словам, необходимо использовать дальнобойные ракеты Taurus для того, чтобы разрушить Крымский мост.

Елизавета Ершова