Экс-министр обороны Британии выступил с угрозами в адрес Крыма

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время Варшавского форума по безопасности выступил с угрозами в адрес Республики Крым. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы должны помочь Украине получить средства дальнего действия, чтобы сделать Крым непригодным для жизни. Нам нужно лишить Крым жизни»,— заявил экс-министр.

По его словам, необходимо использовать дальнобойные ракеты Taurus для того, чтобы разрушить Крымский мост.

Елизавета Ершова

