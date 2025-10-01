Экс-министр обороны Британии выступил с угрозами в адрес Крыма
Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время Варшавского форума по безопасности выступил с угрозами в адрес Республики Крым. Об этом пишет британская газета The Guardian.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Мы должны помочь Украине получить средства дальнего действия, чтобы сделать Крым непригодным для жизни. Нам нужно лишить Крым жизни»,— заявил экс-министр.
По его словам, необходимо использовать дальнобойные ракеты Taurus для того, чтобы разрушить Крымский мост.