Корпорация «Перспектива» начала реновацию в здании приобретенного БЦ «Крылов»

Корпорация «Перспектива», купившая минувшим летом административное здание на ул. Крылова, 36, приступила к его реновации, сообщили «Ъ-Прикамье» в компании. Новый собственник планирует реконцепцию объекта в бизнес-центр «Крылов». В частности в начале сентября в здании завершили замену окон, сейчас ведется покраска фасада, утверждена концепция архитектурной подсветки. Начался демонтаж внутренних перегородок первого этажа, чтобы создать открытое пространство для будущих арендаторов. Параллельно идет проектирование перепланировки остальных этажей и инженерных систем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Кроме того, в корпорации разрабатывают проект благоустройства прилегающей территории, включающий новую парковку со стороны ул. Крисанова.

О приобретении «Перспективой» административного здания на ул. Крылова, 36 стало известно в июле. Продавцом недвижимости выступило пермское ООО «Хостел». Компания занимается арендой и управлением нежилой недвижимостью. Учредителем и гендиректором общества с 2009 года является Ольга Чудакова, бывший владелец ныне недействующих ООО «Спецдорсервис» (строительство) и ООО «Атлантис Групп» (операции с недвижимостью).

Шестиэтажное сооружение в на ул. Крылова, 36 имеет площадь 4,1 тыс. кв. м. «Перспектива» подвергнет здание полной реновации — от замены лифтов до работ по замене фасада. После этого объект будет функционировать как бизнес-центр под названием «Крылов».