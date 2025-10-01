В небе над Ростовской областью сбили 8 украинских БПЛА

Минувшей ночью в небе над Ростовской областью перехватили и уничтожили 8 украинских беспилотников. Об этом сообщили в минобороны РФ.

Всего за указанный период над территорией РФ сбили 20 БПЛА: 8 — над Белгородской областью, три — над Саратовской областью и один над Воронежской областью.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», ночью украинские беспилотники сбили в Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районах. Несколько поселков Верхнедонского и Шолоховского района были обесточены. Никто из людей не пострадал.

Мария Хоперская