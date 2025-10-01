Беспилотную атаку отразили в небе над тремя районами Ростовской области

Ночью силами противовоздушной обороны в небе над тремя районами Ростовской области была отражена беспилотная атака. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Украинские беспилотники сбили в Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районах.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из-за падения БПЛА на территории промобъекта в Верхнедонском районе загорелась кровля здания и трава в поле. Возгорания оперативно потушили. Также несколько поселков Верхнедонского и Шолоховского района были обесточены. Электричество в их дома сейчас поступает по резервной схеме.

Никто из людей не пострадал.

Мария Хоперская