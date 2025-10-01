Петербургский депутат попросил ЦБ разобраться со счетами умерших россиян

Депутат Заксобрания от Петербурга Андрей Рябоконь направил письмо главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой разработать механизм передачи средств умерших россиян, у которых не осталось родственников, в пользу государства. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале 30 сентября.

По словам господина Рябоконя, после смерти человека его имущество признается выморочным: это могут быть дома, квартиры, автомобили. Но, по сути, это не деньги. Механизма зачисления средств в бюджет страны или регионов попросту не существует. Указанные средства крутятся на счетах коммерческих банков и брокерских контор.

В связи с этим парламентарий предложил Центробанку разработать алгоритм взаимодействия между кредитными организациями, Росимуществом, ФНС и Федеральной нотариальной палатой. По плану господина Рябоконя, банки раз в год должны выявлять счета, по которым клиенты в течение предыдущего года не обращались и операций по которым не производили.

Далее о таких клиентах следует делать запрос в ФНС за получением сведений о смерти из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. В итоге, если информация о смерти человека без наследников будет подтверждения, то депутат ЗакСа рекомендует кредитным организациям перечислять выморочные средства со счетов умерших в пользу государства на основании требования Росимущества.

Андрей Маркелов