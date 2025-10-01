Девелопер Андрей Дудецкий займется жилой застройкой в Закамске

Компания пермского девелопера Андрея Дудецкого — ООО СЗ «Альфа-Инвест» займется строительством жилья на ул. Автозаводской. Как указано в Едином госреестре заключений экспертизы проектной документации, СЗ «Альфа-Инвест» получил положительное заключение экспертизы на проект многоквартирного жилого дома по ул. Автозаводской в Кировском районе города. Заключение экспертизы датировано 25 сентября. Разместить жилой дом застройщик планирует на земельном участке площадью 5,6 тыс. кв. м. Согласно публичной кадастровой карте, свободная территория в микрорайоне Закамск располагается на углу ул. Автозаводской и переулка Матросова, ее окружают частные дома. Разрешенное использование участка — под многоквартирные жилые дома.

По данным сервиса Kartoteka.ru, ООО СЗ «Альфа-Инвест» создано в 2011 году. Изначально учредителями компании были Сергей Ширинкин, владелец и директор девелоперской группы «Альфа», и Андрей Дудецкий. Сейчас единственным собственником и директором организации значится господин Дудецкий. Андрей Дудецкий также указан учредителем ООО «Юколс» (аренда и управление недвижимостью) и ООО СЗ «Экострой» (деятельность заказчика-застройщика, генподрядчика).

Среди объектов господина Дудецкого — дома «Олимп» на ул. Локомотивной, 1а, возле Черняевского леса, а также «Хорошее время» на ул. Уинской, 2б. Сейчас бизнесмен занимается возведением ЖК на ул. Вильямса, 29, и планирует построить дом на ул. Советской, 64.