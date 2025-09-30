Главные новости за 30 сентября. Новороссийск

На Анапском шоссе, 12 продолжаются работы по устранению последствий взрыва газа, произошедшего в июле. Вывезено более 30 кубометров строительного мусора, установлены телескопические стойки для усиления перекрытий.

За восемь месяцев 2025 года в Новороссийске зарегистрировано 201 дорожно-транспортное происшествие, в которых пострадали 215 человек, 20 из них скончались.

В Новороссийске в области финансовой грамотности уровень знаний вырос до 91%, увеличившись за два года на 11%. Город занимает третье место в краевом рейтинге.

В Новороссийске начались восстановительные работы в жилых домах, пострадавших во время атаки ВСУ, произошедшей 24 сентября.

Состоянию пострадавших в результате атаки БПЛА на Новороссийск, произошедшей 24 сентября, ничего не угрожает — непосредственной опасности для жизни нет.

В Новороссийске во время атаки беспилотных летательных аппаратов 17-летний подросток Егор Щетников вынес из горящего дома 96-летнюю женщину, которая не могла самостоятельно передвигаться. За проявленное мужество и спасение жизни пожилой женщины глава города Андрей Кравченко вручил Егору Щетникову почетную грамоту.