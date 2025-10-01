На Кубани 1 октября прогнозируют дождь, туман и сильный ветер

На Кубани 1 октября прогнозируют переменную облачность с локальными небольшими дождями. В отдельных районах осадки могут сопровождаться туманом, особенно в низинах и у водоемов, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Ветер восточного направления будет дуть со скоростью 4–9 м/с, при этом местами ожидаются порывы 12–14 м/с. В отдельных районах возможно усиление до 15–18 м/с.

В горах днем воздух прогреется до +7…12 °С, на черноморском побережье — до +16…21 °С. Существенных осадков не предвидится.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что засушливый период в Краснодарском крае завершится с приходом циклона в начале следующей недели, который принесет до трети месячной нормы осадков и понизит температуру с +30 до +20…+25°C.

Анна Гречко