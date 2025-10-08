В ассортименте марки — натуральное мыло, шипучие шарики для ванн, ароматные скрабы и кремы для тела, шампуни и бальзамы для волос, средства для поэтапного умывания (гели, пенки, тоники и сыворотки), спа-косметика, гели для душа и средства для дома. Среди бестселлеров — маски для лица (в том числе шоколадная, альгинатная, с кофеином), гидрофильное масло, энизимная пудра, сыворотки с гиалуроновой кислотой и кремы для лица.

