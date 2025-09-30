­Главные новости за 30 сентября. Сочи

Краснодарский край выделил 15 млн руб. на обновление Сада Российско-Японской дружбы в Центральном районе Сочи. Работы ведутся поэтапно.

Прокуратура Хостинского района Сочи добилась взыскания с недобросовестных застройщиков более 1,2 млрд руб. в муниципальный бюджет за отсутствие социальной инфраструктуры при строительстве жилых домов. Для обеспечения исполнения обязательств на имущество ответчиков был наложен арест.

В октябре Сочи занял первое место в рейтинге популярных направлений для отдыха. Курорт собрал 17% бронирований.

В Сочи продолжает развиваться сеть социальных учреждений для детей и подростков. В микрорайоне Донской на улице Тимирязева открылся обновленный молодежный центр, ставший частью программы инициативного бюджетирования.

Сочи оказался в тройке российских городов, куда россияне больше всего хотят отправиться в кинотур. Треть респондентов (34%) мечтает посетить локации в городе, где проходили съемки нового «Чебурашки».

В Сочи пресекли деятельность 38-летнего жителя Ростовской области, подозреваемого в сбыте наркотиков. Приезжего задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в Центральном районе.