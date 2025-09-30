На обновление Сада Российско-Японской дружбы в Сочи выделили 15 млн рублей

Краснодарский край выделил 15 млн руб. на обновление Сада Российско-Японской дружбы в Центральном районе Сочи. Работы ведутся поэтапно, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Сейчас проводится масштабное озеленение на площади 1,2 тыс. кв. м. Мэр города Андрей Прошунин проверил ход работ во время своего рабочего объезда.

Подрядчики планируют высадить деревья, 330 кустарников, 630 многолетников и более 2,5 тыс. почвопокровных растений. В коллекцию войдут сосны, тис ягодный, хоста, щитовник, ячмень гривастый и другие виды. Также будут созданы новые декоративные дорожки.

Андрей Прошунин сообщил, что этот живописный уголок был создан в 1980-х годах известным ландшафтным архитектором Сергеем Венчаговым и является примером сочинского стиля озеленения, который сочетает инертные материалы, многолетние растения и сезонные цветы. Он отметил, что в проекте предусмотрено обновление инфраструктуры и добавление 3 тыс. зеленых насаждений, при этом будет сохранен авторский замысел и колорит исторического сквера. Проект финансируется из краевого бюджета на сумму 15 млн руб.

В Центральном районе началась реконструкция еще двух парковых зон. Обновляется декоративный уголок Календарь возле площади морского порта, где цветочные часы были установлены в 2007 году. Подрядчики уже приступили к планировке этой территории. Подготовительные работы также начались на склоне между улицей Войкова и Курортным проспектом, где высадят деревья, более 620 кустарников, многолетники и розы.

Все работы планируется завершить до конца 2025 года.

Мария Удовик