АТОР: дефицит бензина в Крыму не повлиял на туризм

В Крыму дефицит бензина не оказал значимого влияния на туристическую отрасль и пока не сказался на работе экскурсионного транспорта. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В организации отметили, что глобальных последствий для туризма эксперты не фиксируют. Самостоятельные путешественники действительно сталкиваются с нехваткой топлива, однако экскурсионные компании обеспечивают себя бензином заранее. Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин подчеркнул, что экскурсии для туристов проводятся в штатном режиме.

В туроператоре «Алеан» подтвердили, что транспортные компании, работающие по договорам, заранее формируют запасы топлива. В «Мультитур» заявили, что крымские партнеры и туристы не жаловались на срывы экскурсий и рост цен.

Перебои с топливом фиксировались на АЗС Крыма и Севастополя в конце августа и середине сентября. Как ранее писал глава республики Сергей Аксенов, в регионе действует ограничение на продажу бензина — не более 30 л в одни руки.

Анна Гречко