79 сигналов о беспилотниках зарегистрировали в Удмуртии за неделю

За прошедшую неделю в Удмуртии на номер экстренных служб «112» поступило 79 сообщений о беспилотных летательных аппаратах, что на 48,4% меньше, чем неделей ранее. Как сообщили в региональной службе гражданской защиты, фактов прилетов вражеских БПЛА в регионе не зарегистрировано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Всего за неделю в службу 112 поступило 16,1 тыс. обращений, из которых 2,3 тыс. были переданы в службу скорой помощи, 962 — в правоохранительные органы, 471 — в пожарные службы, а 131 — в газовые компании. Ложными оказались 5,9 тыс. вызовов.

Анастасия Лопатина