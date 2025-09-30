С начала года 215 человек пострадали в ДТП в Новороссийске

За восемь месяцев 2025 года в Новороссийске зарегистрировано 201 дорожно-транспортное происшествие, в которых пострадали 215 человек, 20 из них скончались. Об этом сообщает управление автомобильных дорог Новороссийска.

Основные причины аварий — нарушение очередности проезда, превышение скорости, несоблюдение дистанции и правил перестроения, а также выезд на встречную полосу.

За тот же период количество ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения снизилось в два раза по сравнению с прошлым годом. За 8 месяцев произошло 10 таких аварий, в результате которых пострадали 13 человек, один погиб.

С участием несовершеннолетних зарегистрировано 26 ДТП, один ребенок погиб.

С участием пешеходов по вине водителей зафиксировано 38 ДТП, в них пострадали 36 человек, трое из которых погибли. По вине самих пешеходов произошло 19 аварий, четыре человека погибли.

Екатерина Голубева