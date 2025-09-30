Обвиняемый в попытке отравления летчиков в Армавире осужден на пожизненный срок
Апелляционный военный суд ужесточил наказание уроженцу Мелитополя Егору Семенову, осужденному за подготовку теракта против выпускников Армавирского авиационного училища, назначив ему пожизненное лишение свободы. Ранее Южный окружной военный суд приговорил его к 27 годам заключения.
Согласно материалам дела, Семенов, получивший российское гражданство в 2022 году, в феврале 2023-го установил связь с украинскими спецслужбами и согласился сотрудничать под псевдонимом «№35». По заданию кураторов он должен был отравить более 70 офицеров ПВО во время встречи выпускников училища. Для этого ему выделили средства на покупку алкоголя, торта и изготовление токсичного вещества.
20 октября 2023 года Семенов передал отравленные продукты в ресторан, однако организаторы мероприятия не приняли их и передали правоохранительным органам. Экспертиза подтвердила наличие яда. За выполненное задание ему обещали 400 тыс. руб., но вознаграждение он не получил.
Суд апелляционной инстанции признал наказание, назначенное ранее, несоразмерным и удовлетворил представление прокуратуры, заменив срок лишения свободы на пожизненный.