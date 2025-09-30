Прогноз Минэкономразвития: Рост ВРП Удмуртии составит 5,6% по итогам года

Валовый региональный продукт (ВРП) Удмуртии, по прогнозу Минэкономразвития РФ, прирастет на 5,6% по итогам года. По оценочному показателю республика находится на четвертом месте среди регионов—лидеров (прирост ВРП ожидается в 79 субъектах, в Чукотском автономном округе — на 20,8%). Такие данные содержатся в прогнозе социально-экономического развития РФ до 2028 года от федерального ведомства. Документ есть в распоряжении «Ъ-Удмуртия».

Удмуртия названа регионом с ориентацией на военно-промышленный комплекс (ВПК), в котором темп роста выпуска продукции обрабатывающей промышленности по итогам года ориентировочно составит 19,7%. По прогнозу, республика уступает лишь Курганской области, где ожидается показатель 30%. На третьем месте — Татарстан (+12,9%). На прогнозном горизонте 2026-2028 годов среднегодовой темп роста выпуска в «обработке» Удмуртии составит 8,7% (девятое место в РФ).

Напомним, по итогам января–июля 2025 года индекс промышленного производства в Удмуртии составил 108,3% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает Удмуртстат. Наибольший рост зафиксирован в обрабатывающих производствах — выпуск увеличился на 17,6%.

По последним данным, ВРП Удмуртии, существенная доля которого приходится на ВПК, приближается к 1,5 трлн руб. Об этом глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 21 июля.

Анастасия Лопатина