«Учебный год в СТЕПИ»: на Кубани запустили программу для привлечения молодежи в АПК

На Кубани реализуют ряд программ, направленных на привлечение специалистов в сельскохозяйственную сферу.

Фото: агрохолдинг «СТЕПЬ»

Как сообщала пресс-служба администрации региона, в начале года был запущен федеральный проект «Кадры для АПК», а в школах Краснодарского края создают специальные классы агротехнологической направленности.

В сентябре 2025 года агрохолдинг «СТЕПЬ» запустил бесплатную корпоративную программу «Учебный год в СТЕПИ», которая продлится до конца учебного года 2025/2026. Цель — познакомить наибольшее количество школьников и студентов отраслью сельского хозяйства, популяризировать агросферу и привлечь молодые кадры в АПК.

В рамках программы запланировано более 20 собственных и совместных проектов с партнерами – учебными, молодежными и отраслевыми организациями. Среди мероприятий — федеральные форумы, программы нацпроектов и авторские проекты «СТЕПИ» — обучающие семинары, мастер-классы и конференции. В общей сложности мероприятия охватят около 6 млн человек.

Фото: агрохолдинг «СТЕПЬ»

За первый учебный месяц уже реализовано несколько знаковых социальных инициатив. Агрохолдинг «СТЕПЬ» выступил партнером Всероссийского молодежного форума «Ростов», который прошел в Ростовской области. Форум на неделю собрал более 400 участников из разных регионов страны на побережье Азовского моря.

Агрохолдинг принял участие в федеральной образовательной программе «Проектируй село», которая является частью нацпроекта «Молодежь и дети».

В течение сентября 500 молодых людей в Ростове-на-Дону работали над проектными кейсами на тему развития сел, участвовали в тренингах и мастер-классах. Агрохолдинг «СТЕПЬ» на безвозмездной основе подготовил для участников авторский образовательный трек и развлекательные активности.

В конце сентября на базе центра аграрного лидерства в Ростове-на-Дону «Молодежная станица Дон» стартовала федеральная программа «Лидеры мнений», которая также является частью нацпроекта «Молодежь и дети».

Очно она объединит 200 молодых людей со всей России, создающих медиаконтент о жизни сельских территорий. Агрохолдинг «СТЕПЬ» также является партнером программы.

Кроме того, «СТЕПЬ» активно сотрудничает с образовательной платформой от Россельхозбанка «Я в Агро», которая ориентирована на школьников и студентов. Партнеры составили дорожную карту с плотным графиком бесплатных обучающих мероприятий на учебный год. Для популяризации сферы сельского хозяйства в «СТЕПИ» разработали социальную авторскую игру «Агромафия», которая особенно популярна молодежной аудитории, в том числе стажеров Агрохолдинга.

До конца 2025 года в рамках программы «Учебный год в СТЕПИ» запланировано проведение многих крупных бесплатных образовательных проектов.

«Развитие аграрной отрасли невозможно без вовлечения молодежи. Агрохолдинг «СТЕПЬ» стремится показать, что сельское хозяйство — это современная и технологичная сфера, которая предлагает большие перспективы для талантливой молодежи»,— отметила PR-директор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Ирина Грузинова.