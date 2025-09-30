В Сочи задержали наркокурьера с партиями эфедрона

В Сочи пресекли деятельность 38-летнего жителя Ростовской области, подозреваемого в сбыте наркотиков. Приезжего задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в Центральном районе, сообщили в пресс-службе управления МВД по городу-курорту.

При личном досмотре у него обнаружили семь свертков с белым веществом. Позднее полицейские нашли еще четыре тайника, оборудованных в Адлере и Хосте. Экспертиза показала, что все изъятое вещество — производное эфедрона весом 16 гр.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела: по ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на преступление), ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотиков в значительном размере) и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт в крупном размере). Совокупно статьи предусматривают наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Анна Гречко