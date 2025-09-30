Глава Кубани: сотрудничество с Беларусью создает технологическое превосходство

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в партнерстве с белорусской стороной Краснодарский край создает технологическое превосходство. Глава региона посетил белорусский стенд на международной промышленной выставке «Иннопром» в Минске. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На выставке представлены новые промышленные технологии, многие из которых являются предметом общего сотрудничества. В России и Беларуси развиваются производства с высокой локализацией, использующие отечественные комплектующие и программные продукты.

«Реализуя совместные проекты, в таком партнерстве с белорусской стороной мы создаем технологическое превосходство. А благодаря выставке "Иннопром" — находим новых надежных партнеров, дополняем наши планы с белорусскими коллегами новыми проектами»,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.

На белорусском стенде губернатору продемонстрировали различные разработки. Среди них — агродроны, позволяющие анализировать почву, оцифровывать поля и определять методику внесения удобрений для каждой сельскохозяйственной культуры. Представитель компании «КБ Беспилотные вертолеты» сообщил о подготовке франшизы и намерении предложить сотрудничество Краснодарскому краю.

ОАО «БелАЗ» представило разработки для горнодобывающей отрасли. СЗАО «Белджи» продемонстрировало новый гибридный кроссовер, ОАО «МАЗ» — инновационный тягач, ООО «МотоВелоЗавод» — электромотоцикл, зарядную станцию для электромобилей и оборудование для изготовления косметики. ОАО «Минский тракторный завод» показало линейку тракторов различных классов.

Краснодарский край участвует в международной промышленной выставке «Иннопром» с 2019 года. В Минске регион представляет разработки 12 предприятий на собственном стенде.

Южный завод тяжелого станкостроения продемонстрировал комплекс для 3D-печати изделий из металла. ЮЗТС создали в 2016 году на базе краснодарского завода имени Седина. Его высокоточные станки поставляют авиастроительным и судостроительным компаниям, предприятиям энергетического машиностроения.

Завод «Сатурн» — главный производитель солнечных и аккумуляторных батарей для ракет и спутников «Роскосмоса» — привез фотоэлектрические системы, преобразующие солнечную энергию в электрический ток. Краснодарское предприятие «АТИСС» показало терминальную плату, снижающую затраты на электроэнергию и минимизирующую риски потери данных при пиковых нагрузках.

Предприятие «Технологии автоматизации управления» из Славянска-на-Кубани разрабатывает программное обеспечение и производит замки, турникеты, контроллеры и аналитические системы. Разработчик из Тимашевска — компания «Феролл» — продемонстрировал оборудование для производства сока прямого отжима, сидра и вина.

Алина Зорина