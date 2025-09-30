Наибольший дефицит кадров в Удмуртии в сентябре наблюдался в добывающей промышленности

По итогам сентября в Удмуртии наибольший дефицит кадров наблюдался в сфере добычи полезных ископаемых, где соотношение резюме и вакансий составило 1:10, сообщили в Кадровом центре «Работа России» Удмуртии. Количество предложений в этой области снизилось на 1,5%, в то время как число соискателей увеличилось на 31,4%, а вакансий — на 29,5%. Предлагаемая зарплата в этой сфере увеличилась на 9,4% за месяц и составила 62,7 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В сфере здравоохранения дефицит кадров сократился на 9,2% благодаря росту числа соискателей на 16,1% и увеличению вакансий на 5,5%. На одно резюме здесь приходится 11 вакансий (в прошлом месяце — 12), а средняя зарплата возросла на 4,9% до 46,1 тыс. руб.

В области культуры, спорта и досуга на одно резюме приходится 3 вакансии, что на 35,7% ниже, чем в августе. Это связано с уменьшением числа заявленных вакансий на 24,3% и увеличением соискателей на 17,9%. Предлагаемая зарплата здесь увеличилась на 31,5% до 36 тыс. руб.

В сфере образования наблюдается снижение предлагаемых вакансий на 37,1%. На одно резюме приходится 4 вакансии (в августе — 7), а средняя зарплата возросла на 4,3% и составила 31,6 тыс. руб.

Напомним, по итогам августа в Удмуртии наибольший дефицит кадров наблюдался в сфере здравоохранения и социальных услуг, где на одно резюме приходится 12 вакансий.

Анастасия Лопатина