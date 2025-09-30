Три петербургских компании заключили соглашения о поставках в ходе второго дня «Иннопром.Беларусь»

Петербургские компании ТД «Гефест», «НПО ЦКТИ» и «Акватория» заключили соглашения на площадке промышленной выставки «Иннопром.Беларусь» по итогам второго дня мероприятия. Об этом 30 сентября сообщил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков.

Производитель металлообрабатывающего оборудования из Санкт-Петербурга ООО «Торговый дом "Гефест"» (ТД «Гефест») заключил с компаниями «Скайпрофиль» и «АжурСталь» соглашение на поставку станков лазерной резки.

Помимо этого, в рамках форума разработчик продуктов промышленной и коммунальной энергетики ООО «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова» («НПО ЦКТИ») поставит систему газо-импульсной очистки филиалу ОАО «Гродно Азот» «Завод Химволокно».

В тот же день петербургское ООО «Акватория» договорилось с «Вайлд Вотер» и ТД «Водяной стандарт» о поставках оборудования и комплектующих для очистки воды.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге создадут центр белорусской техники.

Артемий Чулков