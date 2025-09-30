В Оренбурге руководитель частного детского сада предстанет перед судом за мошенничество

В Ленинский районный суд Оренбурга направлено уголовное дело в отношении руководителя одного из частных детских садов Оренбурга. Ему инкриминируется совершение преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения), сообщает прокуратура Оренбургской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с ноября 2021 года по июль 2023 года обвиняемый предоставлял в управление образования ложные сведения о количестве воспитанников, посещение которых субсидировалось из бюджета. Таким образом руководитель детсада похитил более 1,9 млн руб.

В рамках расследования уголовного дела арестовано имущество обвиняемого на сумму свыше двух млн руб.

Руфия Кутляева