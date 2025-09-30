Кисловодский национальный парк вышел в лидеры по турпотоку летом

С июня по август 2025 года российские особо охраняемые территории приняли 9 млн человек. Кисловодский парк занял второе в стране место по посещаемости, сообщили в Росзаповедцентре Минприроды.

Первое место сохранил Сочинский национальный парк в Краснодарском крае — 2,2 млн туристов. На втором месте оказался Кисловодский национальный парк в Ставропольском крае, куда приехали 1,7 млн человек. Замкнул тройку «Лосиный остров» в Московской области — 1,5 млн посетителей.

В Сочинском нацпарке основной поток пришелся на «Дендрарий», природный комплекс «33 водопада», урочище Джегош, Орлиные скалы, Свирское и Агурское ущелья, гору Большой Ахун и Змейковские водопады. В Кисловодске наибольшим спросом пользовались оздоровительные маршруты разных уровней сложности. «Лосиный остров» зафиксировал рост интереса к «Босоногой тропе» и экскурсиям по вольерам Лосиной биостанции.

Росзаповедцентр отмечает, что в 2024 году общий турпоток на особо охраняемые территории составил около 8 млн человек, таким образом рост за год достиг 12,5%.

Станислав Маслаков