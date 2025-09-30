Возбуждено уголовное дело по факту осквернения братской могилы у ВГАУ

Управление Следственного комитета России по Воронежской области возбудило уголовное дело по факту осквернения несовершеннолетним братской могилы №18 (п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) в сквере местного государственного агроуниверситета имени Петра I (ВГАУ). Об этом сообщили в ведомстве.

Следствие инициировало проверку после распространения в Telegram-каналах видео, на котором несовершеннолетний забрался на постамент и включил музыку.

В середине сентября прокуратура Воронежской области сообщила, что направила в суд материалы уголовного дела Рамиля Алиева. Он обвиняется в осквернении символов воинской славы и мест захоронения в облцентре. По версии следствия, фигурант сжег цветы в Вечном огне.

Кабира Гасанова