В бюджет Сочи с застройщика взыскано 1,2 млрд рублей за отсутствие соцобъектов

В Сочи по требованию прокуратуры с застройщиков, не обеспечивших социальную инфраструктуру, в бюджет взыскано более 1,2 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Краснодарского края.

На территории Хостинского внутригородского района Сочи застройщик возводил шесть многоквартирных домов без разрешительной документации и учета потребности в обеспечении их жителей объектами социальной инфраструктуры. В связи с этим обязанность по ее созданию либо увеличению количества мест перешла на муниципалитет.

Сумма, взысканная для строительства социальных объектов, соответствует требуемому объему финансирования. Решение вступило в законную силу. На имущество ответчиков наложен арест.

Алина Зорина