Сочи вошел в число самых популярных направлений для кинотуризма

Сочи оказался в тройке российских городов, куда россияне больше всего хотят отправиться в кинотур, следует из опроса сервиса путешествий Туту. Треть респондентов (34%) мечтает посетить локации в городе, где проходили съемки нового «Чебурашки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По данным исследования, чаще всего туристы посещают места киносъемок в Москве (14%), Санкт-Петербурге (13%), Крыму (11%), Сочи (9%) и Перми (6%). Однако в списке желаемых направлений лидирует Карелия, где снимали фильм «Любовь и голуби» — туда хотели бы отправиться 46% участников опроса. На втором месте оказался Ростов Великий с локациями фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (42%).

Кроме Сочи, популярностью пользуются и другие российские площадки: казанские локации сериала «Слово пацана» (23%) и Териберка, где снимался «Левиафан» (18%).

Интерес к зарубежным местам съемок также остается высоким. Половина респондентов мечтает увидеть Новую Зеландию, где снимали «Властелина колец», 44% хотели бы посетить Великобританию с киносценами «Гарри Поттера», 39% — Китай, где снимали «Аватар». Локации «Игры престолов» привлекают 37% опрошенных, а города Японии, показанные в аниме,— 32%.

Согласно результатам опроса, две трети россиян планируют отправиться в подобные поездки в течение ближайших двух лет.

«Ъ-Сочи» писал, что курорт занял первое место в рейтинге популярных направлений для отдыха в октябре. Второе и третье место поделили Санкт-Петербург и Москва.

Мария Удовик