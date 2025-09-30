Жители частного сектора Буденновска впервые получили единые платежки по ЖКХ

Жители частного сектора Буденновска и сёл округа впервые получили единые платежные документы за услуги ЖКХ. В расчетах указаны начисления за водоснабжение и вывоз бытовых отходов. Региональный расчетный центр выпустил около 19,5 тыс. квитанций для домов индивидуальной застройки, сообщили в информационно-аналитическом центре «Умное Ставрополье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Новая система позволяет оплачивать счета через QRкод со смартфона или банковского терминала, а также в кассах и офисах. Власти рассчитывают, что ЕПД сделают платежи прозрачнее и удобнее для населения. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров ранее поддержал распространение электронных формата платежных документов на весь регион.

Региональный расчетный центр занимается сбором средств для ресурсоснабжающих организаций и развитием «единого окна» оплаты. По данным центра, внедрение этой схемы должно покрыть все муниципалитеты края к 2026 году и сократить издержки на обработку платежей более чем на 20%.

Станислав Маслаков