Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Четверо жителей Буйнакска арестованы за подготовку взрыва отделения полиции

Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу четырех жителей Буйнакска, которые готовили подрыв отдела МВД в Буйнакском районе Дагестана, пишет РИА Новости.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд удовлетворил ходатайство следствия по статьям о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Согласно материалам дела, злоумышленники действовали по предварительному сговору и приобрели компоненты для взрывного устройства. Арестованные находятся под стражей до 25 ноября 2025 года.

Подготовка теракта была предотвращена правоохранительными органами, подробности расследования и дальнейшие действия следствия продолжаются. По данным объединенной пресс-службы судов республики, арест связан с обеспечением безопасности и недопущением террористической активности на территории региона.

Станислав Маслаков

Новости компаний Все