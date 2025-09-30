Четверо жителей Буйнакска арестованы за подготовку взрыва отделения полиции

Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу четырех жителей Буйнакска, которые готовили подрыв отдела МВД в Буйнакском районе Дагестана, пишет РИА Новости.

Суд удовлетворил ходатайство следствия по статьям о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Согласно материалам дела, злоумышленники действовали по предварительному сговору и приобрели компоненты для взрывного устройства. Арестованные находятся под стражей до 25 ноября 2025 года.

Подготовка теракта была предотвращена правоохранительными органами, подробности расследования и дальнейшие действия следствия продолжаются. По данным объединенной пресс-службы судов республики, арест связан с обеспечением безопасности и недопущением террористической активности на территории региона.

Станислав Маслаков