На Петербургском шоссе изменится схема движения в зоне строительства ЮШМ

Схема движения на Петербургском шоссе в зоне строительства Южной широтной магистрали (ЮШМ) изменится со 2 октября Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга (ГАТИ).

С четверга, 2 октября, открывается движение по новому путепроводу в створе Петербургского шоссе от Детскосельского бульвара до Витебского проспекта. Изначально водителям будет доступно по две полосы в каждом направлении.

С октября по декабрь полосы будут попеременно закрывать для демонтажа временной объездной дороги и укладки асфальта.

С декабря 2025 года по 7 июня 2026 года будут открыты пять из шести полос: три полосы из Пушкина в Санкт-Петербург и две полосы в обратном направлении. Одну полосу оставят закрытой для завершения строительства примыканий развязки.

Артемий Чулков