В Ярославле не во всех соцобъектах дали тепло

В Ярославле несколько социальных объектов остаются без отопления. Об этом стало известно на открытом совещании в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Так, отопление дали в 23 из 26 учреждений культуры. Без отопления пока три объекта — две библиотеки, встроенные в МКД, и музей истории города Ярославля на Волжской набережной. По последнему объекту устраняют дефект на сети, запустить тепло планируют в ближайшие дни.

Тепло есть в 256 из 260 школ и детских садов. Без отопления остаются школа №4, детсад №206 и Дворец пионеров из-за аварийной ситуации, отопление запустят вечером 30 сентября.

В 50 объектах спорта отопление запущено, еще три — два частных и бассейн «Лазурный», находящийся на реконструкции, — остаются без отопления.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что пуск тепла в жилые дома составил 97%.

Алла Чижова