В школах Ставрополя 30 сентября включают отопление из-за резкого похолодания

В Ставрополе 30 сентября начнется подача отопления в школы города, сообщил глава краевой столицы Иван Ульянченко в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ранее тепло подключили в детские сады, причем в них отопительный сезон стартовал еще 29 сентября. Решение связано с резким похолоданием: 30 сентября ночью столбик термометра опустится до +4 градусов, а днем температура составит 7–12 °С, при этом наблюдается туман, сильный дождь и ветер с порывами до 18–20 м/с. По словам мэра, к концу дня тепло будет во всех образовательных учреждениях краевой столицы.

Отопление в больницах и поликлиниках Ставрополя включают по отдельным заявкам руководителей. Жилые дома пока не подключают: по нормативам тепло в жилых зданиях начинают подавать после того, как среднесуточная температура в течение пяти дней подряд падает ниже 8 °С.

Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров призвал муниципальные власти основываться на реальных погодных условиях и здравом смысле при принятии решений о запуске отопления. Обычно сезон отопления в Ставрополе стартует в середине октября.

В других муниципалитетах края, таких как Шпаковский округ, Железноводск и Пятигорск, отопление в школах и детских садах начали включать также с 29 сентября. В Шпаковском округе тепловые системы запускают по заявкам директоров учебных заведений и заведующих садиков. В Ессентуках отопление в социальных учреждениях начнут подавать с 1 октября.

Станислав Маслаков