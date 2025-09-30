В Самаре оштрафован виновник аварии с судном, из-за которого погиб пассажир
Суд привлек к административной ответственности владельца судна, которое перевернулось на Волге в Самаре, из-за чего погиб пассажир. Он оштрафован на 50 тыс. руб. за нарушение по ч. 1 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в сфере транспорта без лицензии). Об этом сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Происшествие случилось днем в июле 2025 года на Волге в районе острова Зелененький у Самары. Из-за непогоды винтовой буксир Т-63-О опрокинулся и затонул.
В результате происшествия пассажиры и капитан оказались в воде. Одна из пассажиров, женщина 1992 года рождения, погибла.