В Самаре оштрафован виновник аварии с судном, из-за которого погиб пассажир

Суд привлек к административной ответственности владельца судна, которое перевернулось на Волге в Самаре, из-за чего погиб пассажир. Он оштрафован на 50 тыс. руб. за нарушение по ч. 1 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в сфере транспорта без лицензии). Об этом сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Происшествие случилось днем в июле 2025 года на Волге в районе острова Зелененький у Самары. Из-за непогоды винтовой буксир Т-63-О опрокинулся и затонул.

В результате происшествия пассажиры и капитан оказались в воде. Одна из пассажиров, женщина 1992 года рождения, погибла.

Георгий Портнов