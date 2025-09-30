Северная Осетия стала лидером в России по росту фитнес-бизнеса

С 2024 года в Северной Осетии количество малых и средних предприятий в сфере фитнеса выросло на 31%, увеличившись с 13 до 17 компаний, тогда как в масштабах России этот показатель составил 15%, сообщает пресс-служба минспорта республики.

По данным Корпорации МСП и местного правительства, доходы фитнес-индустрии в регионе за год поднялись на 30%, с 37 до 49 млн руб., что свидетельствует о высоком спросе на услуги здорового образа жизни среди населения. В то же время в России выручка фитнес-услуг в 2024 году выросла в полтора раза, достигнув примерно 263 млрд руб.

Рост на осетинском рынке опережает среднероссийский, что связано с активным развитием малых предприятий и популяризацией здорового образа жизни в регионе. Этот тренд подчеркивает социально-экономическую динамику Северной Осетии и поддержку предпринимательства на местном уровне, а также отражает общероссийский рост фитнес-индустрии, где число фитнес-объектов превысило 14 тыс., а аудитория занятых фитнесом достигла порядка 7 млн человек.

Эксперты связывают успех с разнообразием предложений, развитием студий и клубов с гибкой оплатой и расположением вблизи жилых зон, что делает фитнес более доступным и востребованным. Планы развития рынка предусматривают дальнейший рост с ежегодным увеличением оборота на 10-18% в ближайшие годы.

Станислав Маслаков