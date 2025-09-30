Жителя Кубани обвиняют в незаконной продаже конфискованного автомобиля

В отношении жителя Краснодарского края возбуждено уголовное дело за незаконную продажу автомобиля, подлежащего конфискации в доход государства. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по региону.

Ранее Выселковский районный суд признал местного жителя виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, постановив конфисковать машину в доход государства. Судебный пристав составил акт описи и ареста транспортного средства, назначив должника ответственным хранителем. Он также предупредил его о возможных уголовных последствиях за любые действия с арестованным имуществом, включая его растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу. Должник проигнорировал требования, спрятал автомобиль и затем продал его через посредника за 100 тыс. руб., потратив полученные деньги на личные нужды.

Уголовное дело возбуждено по ст. 312 УК РФ (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации), оно направлено в суд. Жителю Кубани грозит до пяти лет лишения свободы.

Алина Зорина