В расследовании экономических преступлений в Пензенской области выявили недочеты

В ходе координационного совещания в прокуратуре Пензенской области обсудили состояние межведомственного взаимодействия и результаты работы правоохранительных ведомств по противодействию преступлениям экономической направленности. Оно состоялось 25 сентября, возглавил его и.о. прокурора региона Александр Лейзенберг.

К совещанию присоединились представители региональных СУ СК, УФСБ, УМВД, ГУ МЧС, УФССП, УФСИН, прокуроры городов, районов и приравненные к ним прокуроры, руководители территориальных отделов СУ СК России по Пензенской области и органов внутренних дел. Участники мероприятия указали на недостаточность мер по выявлению преступлений в сферах финансирования нацпроектов, ЖКХ, негативную ситуацию в части выявления и расследования уголовных дел, связанных с легализацией полученных преступным путем доходов.

По итогам координационного совещания стало известно, что среди нарушений при производстве по уголовным делам экономической направленности несоблюдение требований о разумном сроке, неполнота следствия, ограничение прав участников уголовного судопроизводства. Остаются значимыми вопросы возмещения ущерба от преступлений в сфере экономики.

Участники мероприятия уделили внимание повышению эффективности работы по выявлению и расследованию преступлений экономической направленности. Прокуратура Пензенской области проконтролирует исполнение выработанных дополнительных мер для укрепления законности и правопорядка.

Павел Фролов