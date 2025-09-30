В Ставропольском крае выделили 40 млрд рублей ветеранам СВО

В Ставропольском крае реализуются программы, направленные на помощь бойцам СВО и их семьям. На эти цели из регионального бюджета в 2025 году направили более 40 млрд руб. Ожидается, что к декабрю эта сумма составит около 45 миллиардов. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Наша задача обеспечить комплексную поддержку всем защитникам и их семьям: медицинскую, социальную, образовательную и не только»,— отметил господин Владимиров.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что в регионе действует программа «Герои Ставрополья», благодаря которой 39 ветеранов спецоперации проходят переподготовку для трудоустройства в органах управления.

Валентина Любашенко