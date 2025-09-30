Директора спортшколы в Удмуртии будут судить после гибели 13-летнего подростка

В Удмуртии пройдет суд над 35-летним бывшим директором спортшколы после гибели на территории учебного заведения 13-летнего подростка, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. Экс-руководителя обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ст. 293 УК, до пяти лет лишения свободы).

Следствие считает, что обвиняемый допустил использование футбольных ворот в селе Сюмси на стадионе спортшколы без противовеса. 15 июля они упали на подростка. Пострадавший скончался от полученных травм.

Проведены экспертизы, изъята и осмотрена документация, допрошены специалисты, свидетели и фигурант. Обвиняемый вину признал. Уголовное дело направлено в суд по результатам расследования.