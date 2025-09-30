В ЗСК обсудят эффективность регулирования розничной продажи алкоголя

На предстоящей сессии Законодательного собрания Краснодарского края планируют рассмотреть проект постановления об эффективности реализации регионального законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции. Об этом сообщил спикер ЗСК Юрий Бурлачко в своем Telegram-канале.

По его словам, краевые власти ведут системную работу по наведению порядка в этой области: исключается торговля спиртным с рук и в несанкционированных местах, формируются условия для приобретения легальной продукции в торговых сетях, а производители, получающие господдержку, должны гарантировать высокое качество и вытеснять недобросовестных игроков.

Ранее в крае был принят закон, ограничивающий работу так называемых «наливаек», а также введен запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков в школах, медучреждениях и других социальных объектах.

Особая роль в контроле за отраслью отведена профильному департаменту, на который возложены задачи по лицензированию розничной торговли и противодействию обороту контрафакта. По данным ведомства, в прошлом году в бюджет края поступило более 270 млн руб. пошлин, изъято свыше 4 тыс. литров фальсифицированного алкоголя. В несколько раз сократилось количество случаев продажи спиртного несовершеннолетним.

Юрий Бурлачко отметил, что проект постановления, подготовленный аграрным комитетом ЗСК, предполагает признание работы департамента удовлетворительной. «При этом в документе отразим рекомендации, за счет чего ее еще можно усилить»,— добавил спикер кубанского Заксобрания.

Вячеслав Рыжков